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У Карпатах випав сніг

Рятувальники евакуювали дитячий табір
На Чорногірському хребті у Карпатах 23 червня випав сніг.
У Карпатах випав сніг Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Ранком суботи на горі Піп Іван Чорногірський температура знизилася до 0°С, повідомляють рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.


Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Через різке пониження температури в ніч на суботу в Рахівському районі на високогір’ї також випав сніг, повідомляють на сайті очільника Закарпатської області Геннадія Москаля.


Фото: moskal.in.ua

Поблизу гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кількох сантиметрів.

"У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей. На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району. Станом на 8-му годину ранку температура повітря на високогір’ї становить близько 1 градуса тепла", - повідомив Москаль.

Нагадаємо, в останній день квітня у французькій Нормандії випав сніг.

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23 06 2018 12:02
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