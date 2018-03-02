У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека, - рятувальники

В горах Івано-Франківської та Закарпатської областей 3-4 лютого очікується значна лавинна небезпека.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

"3-4 лютого, у зв'язку з хуртовинами, в горах Івано-Франківської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця група туристів з Києва потрапила під лавину в горах Івано-Франківської області.