CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ горах Івано-Франківської та Закарпатської областей 3-4 лютого очікується значна лавинна небезпека.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека, - рятувальники
Служби попереджають про небезпеки 3го рівня
Фото: EPA
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
"3-4 лютого, у зв'язку з хуртовинами, в горах Івано-Франківської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого місяця група туристів з Києва потрапила під лавину в горах Івано-Франківської області.
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03 02 2018 11:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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