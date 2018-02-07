CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа початку липня на високогір'ї Карпат, на межі Закарпатської та Івано-Франківської області, випав сніг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах знову випав сніг
Пролітання мокрого снігу було зафіксоване 1 липня на горі Піп Іван
Фото: Sekkourl Kamel
Про це у Facebook повідомив один з місцевих екскурсоводів Сергій Прокіп і на доказ своїх слів виклав відео, зняте напередодні на горі Піп Іван.
"Ось так сьогодні мело снігом на Чорній горі (Піп Іван Чорногірський). Погода 1 липня у високогір'ї була різною", - зазначив він у примітці до відео.
Як писав iPress.ua, на Чорногірському хребті у Карпатах 23 червня випав сніг.
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02 07 2018 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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