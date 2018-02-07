У Карпатах знову випав сніг

На початку липня на високогір'ї Карпат, на межі Закарпатської та Івано-Франківської області, випав сніг.

Про це у Facebook повідомив один з місцевих екскурсоводів Сергій Прокіп і на доказ своїх слів виклав відео, зняте напередодні на горі Піп Іван.

"Ось так сьогодні мело снігом на Чорній горі (Піп Іван Чорногірський). Погода 1 липня у високогір'ї була різною", - зазначив він у примітці до відео.

Як писав iPress.ua, на Чорногірському хребті у Карпатах 23 червня випав сніг.