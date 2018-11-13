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У касах Київського метро з'явилася можливість розплачуватися карткою

Жетони й надалі продаватимуть тільки за готівку
У касах Київського метрополітену з'явилася можливість розплачуватися банківською картою, але жетони, які намагаються вивести з обігу, як і раніше продаватимуть тільки за готівку.
У касах Київського метро з Фото: politeka.net

У період 13-24 листопада проводитиметься технічне настроювання банківських терміналів, після чого проект перейде у повноцінний режим, повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київський метрополітен".

Слід зазначити, що можливість розплачуватися банківською картою безпосередньо на турнікеті в метро з'явилася раніше, ніж у касах - ще 2015 року.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.

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13 11 2018 14:35
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