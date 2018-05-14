НОВИНИКандидатуру Торри запропонував колишній очільник уряду Каталонії, який зараз перебуває в екзилі, Карлес Пучдемон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Каталонії обрали нового главу уряду
Парламент Каталонії обрав Кіма Торру новим главою уряду автономії
Фото: з відкритих джерел
"У парламенті (Каталонії - ред.) за обрання Торри проголосували 66 депутатів, 65 проголосували проти і ще 4 утрималися", - йдеться у повідомленні Reuters.
За підсумками голосування в парламенті Каталонії в суботу, 12 травня, депутат Торра не отримав абсолютної більшості голосів депутатів.
Нагадаємо, що Пучдемон був зміщений з прем'єрської посади після скандального референдуму про незалежність Каталонії. Після цього він втік до Бельгії.
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