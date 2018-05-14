У Каталонії обрали нового главу уряду

Кандидатуру Торри запропонував колишній очільник уряду Каталонії, який зараз перебуває в екзилі, Карлес Пучдемон.

"У парламенті (Каталонії - ред.) за обрання Торри проголосували 66 депутатів, 65 проголосували проти і ще 4 утрималися", - йдеться у повідомленні Reuters.

За підсумками голосування в парламенті Каталонії в суботу, 12 травня, депутат Торра не отримав абсолютної більшості голосів депутатів.

Нагадаємо, що Пучдемон був зміщений з прем'єрської посади після скандального референдуму про незалежність Каталонії. Після цього він втік до Бельгії.