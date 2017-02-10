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У Каталонії оцінили збиток, завданий школам поліцією в день референдуму

Найбільше збитків було завдано школам Барселони
Департамент освіти Каталонії оцінив у €314 тис. збиток, завданий школам автономії поліцією Іспанії в день референдуму про незалежність.
У Каталонії оцінили збиток, завданий школам поліцією в день референдуму Фото: El Mundo

Про це повідомляє видання Eco Diario.

Найбільше збитків було завдано школам Барселони. Їх розмір оцінюється в €98 тис.

Поліція блокувала або вступала в сутички у 16 школах, семи інститутах, одній мовній школі і двох центрах для дорослих громадян.

Збиток, завданий школам в Жироні, оцінили в €75 тис., у Льєйда - €30 тис., в Таррагоні - €35 тис. Як повідомляють у відомстві, збиток був завданий і навчальним закладам в інших частинах Каталонії.

Нагадаємо,  1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.

За вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.

Згідно заяви Єврокомісії, референдум про незалежність Каталонії від іспанської корони є незаконним, а ситуація, що склалася, є внутрішньою справою Іспанії.

Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.

Поліція Каталонії розслідує обставини загибелі трьох осіб в Барселоні.
 

Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.

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02 10 2017 20:23
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