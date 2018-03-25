У Каталонії почалися багатотисячні протести проти арешту Пучдемона Прихильники незалежності регіону зібралися під представництвом іспанського уряду в Жироні, зняли прапор і обмалювали стіни

У Каталонії розпочалися багатотисячні демонстрації проти арешту екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Фото: ap.org

Як повідомляє AFP, в Барселоні на вулиці вийшли тисячі людей з каталонськими прапорами. Також тут запланована хода учасників до німецького консульства. Як повідомляє AP, сталися сутички протестантів з поліцією.

Фото: ap.org

Фото: ap.org

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