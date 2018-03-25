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У Каталонії почалися багатотисячні протести проти арешту Пучдемона

Прихильники незалежності регіону зібралися під представництвом іспанського уряду в Жироні, зняли прапор і обмалювали стіни
У Каталонії розпочалися багатотисячні демонстрації проти арешту екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.
У Каталонії почалися багатотисячні протести проти арешту Пучдемона Фото: ap.org

Як повідомляє AFP, в Барселоні на вулиці вийшли тисячі людей з каталонськими прапорами. Також тут запланована хода учасників до німецького консульства.

Як повідомляє AP, сталися сутички протестантів з поліцією.


Фото: ap.org


Фото: ap.org

 

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25 03 2018 20:20
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