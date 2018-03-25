ПОЛІТИКА НОВИНИУ Каталонії розпочалися багатотисячні демонстрації проти арешту екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Каталонії почалися багатотисячні протести проти арешту Пучдемона
Прихильники незалежності регіону зібралися під представництвом іспанського уряду в Жироні, зняли прапор і обмалювали стіни
Фото: ap.org
Як повідомляє AFP, в Барселоні на вулиці вийшли тисячі людей з каталонськими прапорами. Також тут запланована хода учасників до німецького консульства.
Як повідомляє AP, сталися сутички протестантів з поліцією.
Фото: ap.org
Фото: ap.org
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25 03 2018 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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