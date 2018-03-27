У Каталонії прихильники Пучдемона блокували автомагістралі

У Каталонії сотні прихильників екс-глави регіонального уряду Карлеса Пучдемона заблокували ключові автомагістралі і дороги на знак протесту проти його затримання.

Про це повідомляє АР.

"Демонстранти заблокували автомагістралі та дороги у північно-східному іспанському регіоні у зв'язку із затриманням колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, німецький суд залишив під вартою колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона до винесення рішення щодо його екстрадиції.

Німецька поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона після перетину ним кордону з Данією.

Як відомо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.