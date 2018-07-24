У Катарі на будівництві об'єктів ЧС-2022 щотижня гине 12 працівників
Щотижня на будівництві об'єктів Чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі гине в середньому 12 осіб, повідомляє видання "Спорт-Экспресс" з посиланням на Міжнародну конфедерацію профспілок (МКП).
В основному це мігранти, число яких на будівництвах сягнуло вже 1,2 млн, повідомляє видання "Спорт-Экспресс" з посиланням на Міжнародну конфедерацію профспілок (МКП).
При цьому найближчим часом влада країни планує залучити ще близько 1 млн гастарбайтерів.
Смерть настає в основному не від нещасних випадків, а від умов праці. Люди працюють на 50-градусній спеці, мають жахливі умови проживання. Роботодавці влаштовують формене свавілля - погрожують, не виплачують зарплату, забирають паспорти і не дають працівникам звернутися в консульство.
Зокрема, своє занепокоєння такою негативною тенденцією висловили посольства Індії та Непалу в Катарі.
Під час будівництва об'єктів до зимової Олімпіади-2014 у Сочі загинуло 60 робітників. При підготовці до ЧС-2010 в ПАР загинуло 2 людини, а до ЧС-2014 у Бразилії - 10 осіб. Кількість смертей під час підготовки до ЧС-2022 у Катарі вже сягнула 4 тис, нагадує видання.
Нагадаємо, Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що будівельники на російських стадіонах до чемпіонату світу з футболу і Кубку конфедерацій зазнають експлуатації. Людей змушували працювати при температурі мінус 25 градусів.
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