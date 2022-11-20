У Катарі відкрили чемпіонат світу з футболу

На стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур у Катарі відбулася церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

У планах організаторів було запросити на подію зіркових співачок Дуа Ліпи або Шакіри, проте обидві відмовилися від участі. Натомість головними героями відкриття стали оскароносний американський актор Морґан Фріман та соліст південнокорейського гурту BTS Чонгук.

Паралельно з низкою скандалів навколо мундіалю в Катарі, пов'язаних із порушеннями прав людини, одними з головних меседжів церемонії відкриття стали розмаїття та єднання, а також тема мрійництва. Талісманом турніру став персонаж, який має вигляд традиційного арабського головного убору – куфії.

Церемонія завершилася привітанням від еміра Катару Таміма бін Хамад Аль Тані та традиційним шоу феєрверків.

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