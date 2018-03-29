У Казахстані через підрив льоду на Іртиші в житлових будинках повилітали шибки, - ВІДЕО

У Казахстані під час підриву льоду на річці Іртиш в місті Сімей ударною хвилею вибило вікна у декількох квартирах трьох дев'ятиповерхових і одного п'ятиповерхового будинку.

Один з місцевих жителів надіслав у редакцію місцевого порталу NUR.KZ відео та повідомлення, як вибухова хвиля вибила шибки у вікнах багатоповерхівки. Інцидент стався о 14:47 за місцевим часом.

За даними видання, постраждали декілька осіб.

"Лише матюки, підривники не розрахували кількість вибухівки під час підривання льоду на Іртиші і вибухова хвиля вибила усі вікна. Хвиля вдарила по склу, вилетіли рами, вибачте, без матюків не вийшло. Здається, ніхто не постраждав", - написав відправник.

У ТОВ "Востоквзрывпром" заявили, що проводять вибухові роботи для звільнення від льоду річки Іртиш згідно з усіма правилами.

У приймальні акімату міста підтвердили випадок НП. Акім Шім'ї Єрмак Салімов прокоментував повененебезпечну ситуацію в місті і відповів на запитання, коли влада відшкодує збитки за вибиті вікна.

"Складна ситуація зберігається. Загалом в Семеї вже 295 осіб евакуйовано, вони розміщені в готелях і забезпечені всім необхідним. Підривати лід ми будемо далі", - сказав він

За словами Салімова, в уряді ухвалено рішення про введення НС регіонального характеру.

"Ми в рамках цієї ситуації будемо, це стосується і збитку завданого, далі проводити свої дії. Вже створена спеціальна комісія, вона почне обхід і підрахунок збитків. Існує спеціальна методика, яка чітко ці речі регулює. Від завтра приступимо до роботи", - запевнив він.

Нагадаємо, що раніше в центрі російського Єкатеринбурга знесли найвищий будинок у місті - недобудовану 230-метрову телевежу, будівництво якої зупинили на початку 1990-х.