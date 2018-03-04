У Казахстані майже 200 людей отруїлися морозивом

В інфекційну лікарню міста Шимкент у Казахстані госпіталізовано 188 осіб, що з'їли морозиво в місцевому кафе.

Про це повідомляє прес-служба палати підприємців Південно-Казахстанської області у вівторок, 3 квітня.

"Перші дані експертизи показали, що причиною отруєння стало зараження продукції збудниками сальмонельозу, він виявлений в 24 із 25 обстежуваних інгредієнтів морозива. У деяких продуктах виявлено стафілокок", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки суб'єкта підприємництва були виявлені грубі порушення санітарних норм. Зокрема, суміш для морозива готувалася в приміщенні приватного будинку, де не дотримувалися санітарно-гігієнічні вимоги, а готову суміш привозили на місце реалізації в п'ятилітрових пластикових пляшках на особистому автотранспорті, а не в рефрижераторах, як потрібно.

Крім цього, у всіх 12 співробітників кафе були відсутні медичні книжки з проходженням медогляду і допуском до роботи, за винятком одного продавця.

Масове отруєння сталося в кінці минулого тижня, коли в обласну інфекційну лікарню стали звертатися люди після вживання морозива, купленого в одній з торгових точок міста. Всім постраждалим був поставлений попередній діагноз - гостра кишкова інфекція та харчова токсикоінфекція.