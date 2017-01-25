Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Казахстані планують провести конституційну реформу

ЗМІ Казахстану повідомляють, що программу пропонованих реформ планується винести на всенародне обговорення
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про намір провести конституційну реформу в країні.
У Казахстані планують провести конституційну реформу Нурсултан Назарбаєв. Фото: 1tvnet.ru

В короткому телевізійному зверненні до нації Назарбаєв заявив, що планує провести конституційну реформу, яка дозволить парламенту сформувати кабінет, який, отримає більше повноважень для управління економікою. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що згідно з чинною конституцією, саме Назарбаєв призначає всіх членів кабінету. У парламенті ж наразі домінує пропрезидентська політична сила, і немає жодної серйозної опозиції Назарбаєву.

Після проведення реформи президент має намір зосередиться на стратегічних питаннях зовнішньої політики і національної безпеки, а також буде виконувати роль арбітра між гілками влади.

"Суть пропонованої реформи полягає в серйозному перерозподілі повноважень та демократизації політичної системи в цілому", - підкреслив він.

У той же час, ЗМІ Казахстану повідомляють, що программу пропонованих реформ планується винести на всенародне обговорення.

Нагадаємо, влада Казахстану запропонував перейменувати столицю країни АстануДепутати висунули альтернативні назви для столиці Казахстану - "Нурсултан" або "Назарбаєв". В свою чергу, президент країни відмовився від запропонованої ідеї, мотивуючи це тим, що "Усі знають Астану, це бренд".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2017 18:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat