У Казахстані планують провести конституційну реформу

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про намір провести конституційну реформу в країні.

В короткому телевізійному зверненні до нації Назарбаєв заявив, що планує провести конституційну реформу, яка дозволить парламенту сформувати кабінет, який, отримає більше повноважень для управління економікою. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що згідно з чинною конституцією, саме Назарбаєв призначає всіх членів кабінету. У парламенті ж наразі домінує пропрезидентська політична сила, і немає жодної серйозної опозиції Назарбаєву.

Після проведення реформи президент має намір зосередиться на стратегічних питаннях зовнішньої політики і національної безпеки, а також буде виконувати роль арбітра між гілками влади.

"Суть пропонованої реформи полягає в серйозному перерозподілі повноважень та демократизації політичної системи в цілому", - підкреслив він.

У той же час, ЗМІ Казахстану повідомляють, що программу пропонованих реформ планується винести на всенародне обговорення.

Нагадаємо, влада Казахстану запропонував перейменувати столицю країни Астану. Депутати висунули альтернативні назви для столиці Казахстану - "Нурсултан" або "Назарбаєв". В свою чергу, президент країни відмовився від запропонованої ідеї, мотивуючи це тим, що "Усі знають Астану, це бренд".