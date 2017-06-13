У Казахстані розмістили карту України без Криму

У центрі столиці Казахстану у рамках "Астана арт-фест" розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн, проте карта України виявилася без Криму.

Натомість півострів з'явився на карті Росії, повідомляє ТСН. Ймовірно, що карти перемалювали спеціально для президента РФ Володимира Путіна перед його приїздом до Астани.



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"До того ж помітно, що карти перемалювали. І ймовірно це сталося перед самітом Шанхайської організації співробітництва, на який до Астани приїжджав Путін, адже від початку карти країн на фігури нанесли правильно", - повідомляє ТСН.

Повідомляється, що МЗС України готує ноту протесту через порушення міжнародного права.

"Зараз на найвищому державному рівні в Києві це питання розглядається. Поінформували казахстанську сторону і попросили вирішити цю проблему. Поки що невідомо, чия це була ініціатива", - заявив Володимир Джиджора, тимчасовий повірений у справах України в Республіці Казахстан.