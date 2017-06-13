У Казахстані розмістили карту України без Криму
Натомість півострів з'явився на карті Росії, повідомляє ТСН. Ймовірно, що карти перемалювали спеціально для президента РФ Володимира Путіна перед його приїздом до Астани.
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"До того ж помітно, що карти перемалювали. І ймовірно це сталося перед самітом Шанхайської організації співробітництва, на який до Астани приїжджав Путін, адже від початку карти країн на фігури нанесли правильно", - повідомляє ТСН.
Повідомляється, що МЗС України готує ноту протесту через порушення міжнародного права.
"Зараз на найвищому державному рівні в Києві це питання розглядається. Поінформували казахстанську сторону і попросили вирішити цю проблему. Поки що невідомо, чия це була ініціатива", - заявив Володимир Джиджора, тимчасовий повірений у справах України в Республіці Казахстан.
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