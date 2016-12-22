У Казані чоловік на машині в'їхав у стіну міжнародного аеропорту, - ВІДЕО
Чоловік перебував у нетверезому стані. Водій в'їхав на територію аеропорту, утікаючи від погоні ДПС. Спочатку чоловік протаранив шлагбаум на парковці, потім скляну стіну терміналу, повідомляє "Реальний час".
"Після цього машина продовжила рух вже всередині: проїхала через територію кафе, зали очікування і залишила будівлю, пробивши ще одну скляну стінку", - зазначає видання.
Як повідомляє "Сноб", водій, 40-річний Руслан Нуртдинов, у минулому служив в СОБРе МВС Татарстану.
В результаті на привокзальній площі зловмисника затримали співробітники ДПС. На одному з відео з місця події можна побачити, як правоохоронці б'ють затриманого ногами.
Нагадаємо, що в центрі Дніпра трактор через відмову гальм спричинив серйозну аварію, зім'явши декілька автомобілів на різних вулицях.
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