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У Кенії бегемот убив китайського туриста

Чоловік фотографував на березі й підійшов дуже близько до тварини
Китайський турист загинув на відпочинку в районі озера Найваша в Кенії внаслідок нападу бегемота, ще один відбувся забоями й перебуває у лікарні.
У Кенії бегемот убив китайського туриста Фото: thinglink.com

Кенійське видання The Star інформує, що група китайців, які відпочивають у готелі на березі Найваші, робили фотографії біля води й підійшли дуже близько до тварин. У результаті гіпопотам схопив 66-річного чоловіка за груди.

Турист помер дорогою до лікарні від утрати крові, повідомила Служба охорони дикої природи Кенії.

Напади бегемотів у цьому районі - не рідкість. Керівник організації місцевих рибалок розповів виданню, що на озері Найваша загинув місцевий мешканець, який рибалив за шість кілометрів від готелю та випадково забрів до бегемотів. Він помер після укусу тварини й загинув на місці.

Гіпопотами - найнебезпечніші тварини для людини серед великих ссавців. Щороку їхніми жертвами в Африці стають приблизно 500 чоловік.

Цьогоріч вода в озері Найваша піднялася вище ніж зазвичай, внаслідок чого гіпопотами в пошуках пасовищ підійшли ближче до людей.

До слова, нещодавно у місті Снігурівка Миколаївської області двоє чоловіків постраждали від нападу скаженого 800-кілограмового домашнього бика.

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12 08 2018 22:34
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