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У Кенії через зливи загинули більше 100 людей

Близько 200 тис. людей покинули свої будинки
У Кенії щонайменше 100 людей загинули через зливи, які тривали весь квітень.
У Кенії через зливи загинули більше 100 людей «Друга катастрофа Бхопала». Пунам Джатия (8 років) радіє тропічному дощу в бідняцькому районі Орія-Басті в місті Бхопал недалеко від хімічного заводу компанії Union Carbide. Щорічні мусони приносять з собою тропічні зливи, які розмивають поховання хімічних відходів компанії Union Carbide і заражають грунтові води. Фото: Алекс Масі (Alex Masi)

"Ми наполегливо закликаємо національний уряд повідомити світу про це стихійне лихо, щоб можна було зробити цілеспрямовані зусилля і мобілізувати ресурси для надання допомоги постраждалим людям", - заявив генеральний секретар "Червоного хреста" в Кенії Аббас Гуллет, повідомляє Reuters.

Близько 200 тис. людей були змушені покинути свої будинки через повені і зливи.

"Спалахи хвороб, що передаються через воду, є ще однією проблемою для Кенії", - додав Гуллет.

Повені перекрили основні дороги через центральну і північну Кенію і прибережні райони. Військові і поліція випустили вертольоти для рятувальних місій.

Нагадаємо, що збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.

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