У Кенії через зливи загинули більше 100 людей
"Ми наполегливо закликаємо національний уряд повідомити світу про це стихійне лихо, щоб можна було зробити цілеспрямовані зусилля і мобілізувати ресурси для надання допомоги постраждалим людям", - заявив генеральний секретар "Червоного хреста" в Кенії Аббас Гуллет, повідомляє Reuters.
Близько 200 тис. людей були змушені покинути свої будинки через повені і зливи.
"Спалахи хвороб, що передаються через воду, є ще однією проблемою для Кенії", - додав Гуллет.
Повені перекрили основні дороги через центральну і північну Кенію і прибережні райони. Військові і поліція випустили вертольоти для рятувальних місій.
Нагадаємо, що збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.
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