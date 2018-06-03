CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кенії лікарі випадково прооперували не того пацієнта, за що були відсторонені від роботи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кенії лікарі випадково розітнули череп не тому пацієнту
Прооперований пацієнт, за словами медиків, видужує
Фото: AFP
Помилку спеціалісти усвідомили лише за кілька годин операції, повідомляє BBC.
Медичний персонал, а також генеральний директор тимчасово усунуті від роботи. На цей момент ведеться слідство. Також регулятори вимагають звіту та планують провести слухання.
У свою чергу прооперований пацієнт, за словами медиків, видужує.
Нагадаємо, що суд графства Ноттінгемшир в Великобританії виніс у середу вирок у кримінальній справі, порушеній стосовно 59-річного лікаря Іена Патерсона. Він визнаний винним в проведенні непотрібних операцій з видалення у пацієнтів частин тіла, в яких нібито можуть виникнути ракові утворення.
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06 03 2018 12:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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