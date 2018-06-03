У Кенії лікарі випадково розітнули череп не тому пацієнту

У Кенії лікарі випадково прооперували не того пацієнта, за що були відсторонені від роботи.

Помилку спеціалісти усвідомили лише за кілька годин операції, повідомляє BBC.

Медичний персонал, а також генеральний директор тимчасово усунуті від роботи. На цей момент ведеться слідство. Також регулятори вимагають звіту та планують провести слухання.

У свою чергу прооперований пацієнт, за словами медиків, видужує.

Нагадаємо, що суд графства Ноттінгемшир в Великобританії виніс у середу вирок у кримінальній справі, порушеній стосовно 59-річного лікаря Іена Патерсона. Він визнаний винним в проведенні непотрібних операцій з видалення у пацієнтів частин тіла, в яких нібито можуть виникнути ракові утворення.