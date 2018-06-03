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У Кенії лікарі випадково розітнули череп не тому пацієнту

Прооперований пацієнт, за словами медиків, видужує
У Кенії лікарі випадково прооперували не того пацієнта, за що були відсторонені від роботи.
У Кенії лікарі випадково розітнули череп не тому пацієнту Фото: AFP

Помилку спеціалісти усвідомили лише за кілька годин операції, повідомляє BBC.

Медичний персонал, а також генеральний директор тимчасово усунуті від роботи. На цей момент ведеться слідство. Також регулятори вимагають звіту та планують провести слухання.

У свою чергу прооперований пацієнт, за словами медиків, видужує.

Нагадаємо, що суд графства Ноттінгемшир в Великобританії виніс у середу вирок у кримінальній справі, порушеній стосовно 59-річного лікаря Іена Патерсона. Він визнаний винним в проведенні непотрібних операцій з видалення у пацієнтів частин тіла, в яких нібито можуть виникнути ракові утворення.

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06 03 2018 12:38
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