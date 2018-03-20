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У Кенії приспали останнього самця північного білого носорога

Вченим вдалося зібрати генетичний матеріал носорога
Носоріг на ім'я Судан, останній самець найбільшого за розмірами підвиду носорогів - північного білого носорога - помер у віці 45 років у Кенії.
У Кенії приспали останнього самця північного білого носорога Тривога. Фото: UNIAN

"Він був ласкавим гігантом з незвичайним характером. З огляду на його розмір, багато людей його боялися, але в ньому не було й краплі жорстокості", - сказав представник кенійського заповідника Ol Pejeta Елоді Сампере, пише "Інтерфакс-Україна".

Представник заповідника зазначив, що вченим вдалося зібрати генетичний матеріал носорога і є надія, що підвид вдасться відновити, повідомляє CNN.

У природоохоронній організації WildAid, що курирувала померлого носорога, повідомили, що команда ветеринарів прийняла рішення приспати носорога після значного погіршення стану тварини.

"Нам залишається тільки сподіватися, що світ отримає урок із сумної смерті Судана і зробить усе, щоб покласти край торгівлі рогами носорогів", - заявив директор організації Пітер Найтс.

"Попри те, що вартість рогів падає у Китаї та В'єтнамі, браконьєрство все ще загрожує всім видам носорогів", - додав Найтс.

Нагадаємо, що Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США офіційно оголосила східну пуму вимерлим видом "на підставі доступної наукової і комерційної інформації".

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20 03 2018 11:16
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