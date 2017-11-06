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У Керченській протоці зіткнулися катер і яхта: двоє загиблих

Ще троє осіб постраждали
У результаті зіткнення прогулянкової яхти і риболовецького катера в Керченській протоці 10 червня загинули двоє людей.
У Керченській протоці зіткнулися катер і яхта: двоє загиблих Фото: ria.ru

"Зіткнення сталося близько 19:00 мск у Керченській протоці, зіткнулися прогулянкова яхта і риболовецький катер. На борту яхти було 8 чоловік, на борту катера - четверо. Двоє пасажирів яхти загинули, троє постраждали, інформація щодо постраждалих на катері уточнюється", - сказав помічник начальника Головного управління МНС в окупованому Росією Криму Володимир Іванов, повідомляє ТАРС.

Представник МНС також повідомив, що на борту яхти перебували також двоє дітей шести та семи років, вони не постраждали.

Заступник голови окупаційної адміністрації Керчі Дилявер Мальгазієв повідомив, що одна з постраждалих перебуває у важкому стані, решта отримали легкі травми.

Нагадаємо, що дослідницький корабель ЧФ Росії "Лиман" в 40 км на північний захід від протоки Босфор отримав пробоїну в результаті зіткнення з іншим судном.

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11 06 2017 13:53
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