У Керчі військовим парадом Росії буде командувати український командир-зрадник
Після анексії півострова Саєнко не вийшов зі своїми товаришами по службі на материкову частину України, а перейшов на службу в російську армію, - повідомляють Крим.Реаліі.
Фото:ru.krymr.com
Відносно Саєнка відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 408 КК України (дезертирство).
Фото:ru.krymr.com
Зазначається, що військова техніка і колони російських солдатів пройшли колоною по вулиці Кірова.
Фото:ru.krymr.com
Крім того, разом із військовими марширували і керченські школярі, які є учасниками російського руху "Юнармія".
Фото:ru.krymr.com
Фото:ru.krymr.com
Під час репетиції окупанти посилили заходи безпеки: на вулицях встановили рамки металодетекторів, а двори патрулювали поліцейські з собаками.
Фото:ru.krymr.com
Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Управління Служби безпеки України – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в місті Севастополі.
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