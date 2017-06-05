У Керчі військовим парадом Росії буде командувати український командир-зрадник Саєнко перейшов на службу в російську армію після анексії півострова

У Керчі 9 травня відбудеться військовий парад, яким буде командувати підполковник Олександр Саєнко, який раніше був командиром 501 Окремого батальйону морської піхоти ВМС України, а після окупації Криму Росією зрадив своїй присязі.

Фото:ru.krymr.com

Після анексії півострова Саєнко не вийшов зі своїми товаришами по службі на материкову частину України, а перейшов на службу в російську армію, - повідомляють Крим.Реаліі. Фото:ru.krymr.com Відносно Саєнка відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 408 КК України (дезертирство). Фото:ru.krymr.com Зазначається, що військова техніка і колони російських солдатів пройшли колоною по вулиці Кірова. Фото:ru.krymr.com Крім того, разом із військовими марширували і керченські школярі, які є учасниками російського руху "Юнармія". Фото:ru.krymr.com Фото:ru.krymr.com Під час репетиції окупанти посилили заходи безпеки: на вулицях встановили рамки металодетекторів, а двори патрулювали поліцейські з собаками. Фото:ru.krymr.com Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Управління Служби безпеки України – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в місті Севастополі.

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