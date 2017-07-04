У керівництва Броварської податкової інспекції вилучили 180 тис євро і $100 тис, - Луценко
"Учора провели обшуки за місцями роботи та проживання керівників Броварської податкової і в "офісах" шести підприємств, які зареєстровані за однією адресою - свинарник (приміщення свиноферми), яким повинні були відшкодувати 160 млн гривень ПДВ", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.
Луценко також зазначив, що аудиторські перевірки обґрунтованості заявленого до відшкодування ПДВ обласним підрозділом Державної фіскальної служби проведені не були.
"Під час обшуків за місцем проживання керівника Броварської податкової інспекції вилучено 180 тис. євро і більш ніж 100 тис. доларів, не зазначених в електронній декларації", - додав генпрокурор.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що корупція з ПДВ буде зруйнована.
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