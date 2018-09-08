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У кінопремії "Оскар" з’явиться нова номінація

Наразі немає інформації про критерії відбору робіт на нову номінацію, їх планують оголосити пізніше
Американська кіноакадемія вирішила заснувати нову номінацію премії "Оскар" — "Кращий популярний фільм"
У кінопремії "Оскар" з’явиться нова номінація Фото: gaganews.com.ua

Це перша за останні 17 років зміна в номінаціях. Попередньою була поява категорії "Кращий анімаційний фільм" у 2001 році (першим лауреатом став "Шрек"), повідомляє Reuters з посиланням на лист кіноакадемії.

Крім того, у кіноакадемії вирішити не транслювати по телебаченню вручення найменш популярних категорій "Оскара". Це дозволить скоротити час всієї церемонії в ефірі.

Також повідомляється, що 92-а церемонія нагородження відбудеться не 23 лютого 2020 року, як повідомлялося раніше, а 9 лютого, щоб випередити інші кінопремії.

Організатори уточнили, що дата 91-ї церемонії залишиться незмінною - вона відбудеться 23 лютого 2019 року в Лос-Анджелесі.

Також, на "Оскар" вперше номінували трейлер до відеогри.

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09 08 2018 10:42
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