CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу залізничної станції в місті Долинська Знам’янської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці загорівся дизельний тепловоз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кіровоградській області загорівся дизельний тепловоз
Затримки в русі поїздів немає
Фото: dsns.gov.ua
Пожежа виникла в електрощитовій сьогодні близько 7:26, повідомляє прес-служба ДержНС.
Її вдалося повністю ліквідувати впродовж години. До гасіння займання залучалися 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
"Затримки в русі поїздів немає, тепловоз знаходиться на окремій колії", - наголошується у повідомленні.
При цьому додається, що внаслідок події ніхто не постраждав. Що спровокувало займання, поки що не відомо.
Нагадаємо, що в Київській, Вінницькій і Закарпатській областях за три дні тричі горіли потяги з пасажирами.
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21 04 2018 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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