У Кіровоградській області загорівся дизельний тепловоз

Затримки в русі поїздів немає

Поблизу залізничної станції в місті Долинська Знам’янської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці загорівся дизельний тепловоз.

Пожежа виникла в електрощитовій сьогодні близько 7:26, повідомляє прес-служба ДержНС.

Її вдалося повністю ліквідувати впродовж години. До гасіння займання залучалися 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

"Затримки в русі поїздів немає, тепловоз знаходиться на окремій колії", - наголошується у повідомленні.

При цьому додається, що внаслідок події ніхто не постраждав. Що спровокувало займання, поки що не відомо.

Нагадаємо, що в Київській, Вінницькій і Закарпатській областях за три дні тричі горіли потяги з пасажирами.