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У Кличка обіцяють новий формат невідкладної меддопомоги з 1 вересня

З’явиться контроль за викликом, оскільки буде вестися аудіозапис всіх розмов із диспетчером
Із 1 вересня невідкладна медична допомога столиці працюватиме в новому "зручнішому та якіснішому форматі".
У Кличка обіцяють новий формат невідкладної меддопомоги з 1 вересня Фото: unian.ua

Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург, повідомляє прес-служба міської влади.

Вона пояснила, що це пов’язане з тим, що з 1 вересня бригади невідкладної медичної допомоги переходять у підпорядкування Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

"По-перше, щоб викликати додому невідкладну допомогу достатньо буде набрати єдиний та добре відомий усім номер "103". Таким чином, відпадає необхідність дізнаватися та пам’ятати семизначний номер "невідкладки" свого району", - сказала Гінзбург.

Крім того, за її словами, з’явиться контроль за викликом, оскільки буде вестися аудіозапис всіх розмов із диспетчером Центру екстреної медичної допомоги, а номер абонента буде автоматично ідентифікуватися.

"Тож ми сподіваємося значно знизити кількість скарг киян із приводу некоректності медиків чи того, що виклик відмовлялися приймати", - пояснила директор департаменту.

Також вона додала, що відтепер усі виклики прийматиме фахівець, який "здатен миттєво зорієнтуватися": насправді вам потрібна "невідкладна допомога", чи може до вас необхідно направити "швидку".

Гінзбург зауважила, що надання невідкладної медичної допомоги щоденно здійснюватиметься і сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами із 08:00 до 20:00 у будні та із 9:00 до 15:00 у вихідні та святкові дні.

Раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що пацієнт та лікар самі узгоджуватимуть необхідність візиту медика додому.

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22 08 2018 09:19
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