У Кличка обіцяють новий формат невідкладної меддопомоги з 1 вересня
Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург, повідомляє прес-служба міської влади.
Вона пояснила, що це пов’язане з тим, що з 1 вересня бригади невідкладної медичної допомоги переходять у підпорядкування Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.
"По-перше, щоб викликати додому невідкладну допомогу достатньо буде набрати єдиний та добре відомий усім номер "103". Таким чином, відпадає необхідність дізнаватися та пам’ятати семизначний номер "невідкладки" свого району", - сказала Гінзбург.
Крім того, за її словами, з’явиться контроль за викликом, оскільки буде вестися аудіозапис всіх розмов із диспетчером Центру екстреної медичної допомоги, а номер абонента буде автоматично ідентифікуватися.
"Тож ми сподіваємося значно знизити кількість скарг киян із приводу некоректності медиків чи того, що виклик відмовлялися приймати", - пояснила директор департаменту.
Також вона додала, що відтепер усі виклики прийматиме фахівець, який "здатен миттєво зорієнтуватися": насправді вам потрібна "невідкладна допомога", чи може до вас необхідно направити "швидку".
Гінзбург зауважила, що надання невідкладної медичної допомоги щоденно здійснюватиметься і сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами із 08:00 до 20:00 у будні та із 9:00 до 15:00 у вихідні та святкові дні.
Раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що пацієнт та лікар самі узгоджуватимуть необхідність візиту медика додому.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими