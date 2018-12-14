У будівлі КМДА вночі розбили вікна
"Розбили два склопакети на одному вікні, що виходить на Хрещатик. Його ще не замінили, бо це вікно нестандартного розміру, тож спершу треба виготовити відповідні склопакети", - сказала керівник прес-служби КМДА Катерина Баранова, інформує "Українська правда".
З цього приводу написали заяву до поліції, а зловмисника майже відразу затримали, повідомив керуючий справами секретаріату Київради Ігор Хацевич.
"У нас в селі в ніч на Андрія хлопці завжди робили збитки, особливо на подвір'ях, де жили гарні дівчата. Я розумію, що в Київраді і КМДА працює багато красунь, але ж нащо вікна бити?! Холодно все-таки", - заявив Хацевич.
"Людину, яка це зробила. Це молодий хлопець. Приходив до нас подати звернення. Не зрозуміло, що його так мотивувало вчинити", - сказав Хацевич.
Наразі у КМДА оцінюють збиток, його сплату покладуть на зловмисника, додав він.
"Оцінку збитку ми додамо до заяви нашої у поліцію", - підсумував Хацевич.
Також, у Києві поліцейські затримали і доставили в управління чоловіка, який жбурляв каміння у вікна Генеральної прокуратури.
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