У КМДА назвали причину смогу і смороду у Києві

В ДСНС кажуть, що причиною смороду є різного роду котли та опалювальні установки і каміни, які нині використовують кияни

Причиною диму і смороду у столиці є не пожежі і не спалення сміття, а погодне явище

"Остання інформація, яка у нас є, СЕС каже, що це погодне явище, ДСНС не підтверджує пожеж у місті чи на прилеглих територіях, жодних загорянь на сміттєвих полігонах немає. За інформацією санстанції і Укргідрометцентру, це погодні умови, коли усі дими і викиди не піднімаються вгору, а накопичуються в приземному шарі атмосфери", - повідомив "Українській правді. Київ" начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.

Причиною цього є різного роду котли та опалювальні установки і каміни, які нині використовують кияни.

"Усі ці прилади, що мають викиди в атмосферу, усе це накопичується у приземному шарі, і ми маємо таке задимлення", - сказав Ткачук.

Він додав, що за станом повітря слідкує Держпродспоживслужба.

"Вони організували контрольні точки замірювання повітря, але ніяких перевищень по чадних газах поки не виявлено. При температурі -6 жодних погіршень по повітрю СЕС не знаходить", - підсумував Ткачук.

На цьому ж наголосив і керівник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

Він відзначив, що так звана метеорологічна димка вже стає звичним явищем для столиці.

"Цей смог – то метеорологічна димка. Ми вже такі явища спостерігали раніше. Це природне явище, що виникає при інверсії температури та зниженні тиску і зміні температури в нижньому шарі атмосфери. Через це продукти життєдіяльності людини накопичуються у нижньому шарі атмосфери і не переміщуються у верхній. О 7 годині Лабораторний центр охорони здоров’я взяв проби повітря, результати їх дослідження ми отримаємо о 10 ранку. Учора перевищень шкідливих речовин не було", - сказав Рубан.



Фото: kiev.pravda.com

Причиною смогу він також назвав котельні міські та індивідуальні та авто.

"Подолати це явище можна лише шляхом зменшення викидів в атмосферу через зменшення використання індивідуальних авто та через зменшення кількості котелень, але це нереально для зимового періоду", - підсумував Рубан.

В аеропорту "Київ" відзначили, що попри смог, працюють у звичайному режимі, але закликали пасажирів уважно слідкувати за статусом своїх рейсів на on-line табло.

Ввечері 16 січня Київ накрило димом, містяни припускають, що це якось пов’язано зі сміттєспалювальним заводом. В соцмережах кияни підтверджують наявність диму і неприємного запаху на лівому березі, в центрі, Голосіївському районі, Борщагівці, Нивках, Оболоні і навіть за містом біля Вишневого, Василькова і Глевахи.