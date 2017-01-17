Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У КМДА назвали причину смогу і смороду у Києві

В ДСНС кажуть, що причиною смороду є різного роду котли та опалювальні установки і каміни, які нині використовують кияни
Причиною диму і смороду у столиці є не пожежі і не спалення сміття, а погодне явище
У КМДА назвали причину смогу і смороду у Києві Фото: kiev.pravda.com

"Остання інформація, яка у нас є, СЕС каже, що це погодне явище, ДСНС не підтверджує пожеж у місті чи на прилеглих територіях, жодних загорянь на сміттєвих полігонах немає. За інформацією санстанції і Укргідрометцентру, це погодні умови, коли усі дими і викиди не піднімаються вгору, а накопичуються в приземному шарі атмосфери", - повідомив "Українській правді. Київ" начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.

Причиною цього є різного роду котли та опалювальні установки і каміни, які нині використовують кияни.

"Усі ці прилади, що мають викиди в атмосферу, усе це накопичується у приземному шарі, і ми маємо таке задимлення", - сказав Ткачук. 

Він додав, що за станом повітря слідкує Держпродспоживслужба.

"Вони організували контрольні точки замірювання повітря, але ніяких перевищень по чадних газах поки не виявлено. При температурі -6 жодних погіршень по повітрю СЕС не знаходить", - підсумував Ткачук.

На цьому ж наголосив і керівник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

Він відзначив, що так звана метеорологічна димка вже стає звичним явищем для столиці.

"Цей смог – то метеорологічна димка. Ми вже такі явища спостерігали раніше. Це природне явище, що виникає при інверсії температури та зниженні тиску і зміні температури в нижньому шарі атмосфери. Через це продукти життєдіяльності людини накопичуються у нижньому шарі атмосфери і не переміщуються у верхній. О 7 годині Лабораторний центр охорони здоров’я взяв проби повітря, результати їх дослідження ми отримаємо о 10 ранку. Учора перевищень шкідливих речовин не було", - сказав Рубан.


Фото: kiev.pravda.com

Причиною смогу він також назвав котельні міські та індивідуальні та авто.

"Подолати це явище можна лише шляхом зменшення викидів в атмосферу через зменшення використання індивідуальних авто та через зменшення кількості котелень, але це нереально для зимового періоду", - підсумував Рубан.

В аеропорту "Київ" відзначили, що попри смог, працюють у звичайному режимі, але закликали пасажирів уважно слідкувати за статусом своїх рейсів на on-line табло.

Ввечері 16 січня Київ накрило димом, містяни припускають, що це якось пов’язано зі сміттєспалювальним заводом. В соцмережах кияни підтверджують наявність диму і неприємного запаху на лівому березі, в центрі, Голосіївському районі, Борщагівці, Нивках, Оболоні і навіть за містом біля Вишневого, Василькова і Глевахи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2017 10:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat