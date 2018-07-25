У КМДА назвали столичні дощі аномальними

У столичній мерії переконані, що проблема затоплених київських вулиць не в ливневках, а в аномальних опадах

У Київській міській державній адміністрації назвали столичні зливи аномальними.

У КМДА зазначили, що на деяких вулицях утворилися річки. Радник столичного мера Дмитро Білоцерківець висловив переконання, що проблема не в ливневках, а саме в тому, наскільки сильні опади були в цей раз.

"Якщо вода не стоїть годинами, а поступово йде, то просто зливова каналізація не справляється з обсягами опадів через їх аномальність і такі проблеми бувають у всьому світі, навіть в найбільш великих і успішних мегаполісах. Якщо ж вода стоїть довго і не зникає, тоді дійсно є проблема із зливовою каналізацією і над цим треба працювати", - написав Білоцерківець на сторінці у Facebook.