У КМДА назвали столичні дощі аномальними
У КМДА зазначили, що на деяких вулицях утворилися річки. Радник столичного мера Дмитро Білоцерківець висловив переконання, що проблема не в ливневках, а саме в тому, наскільки сильні опади були в цей раз.
"Якщо вода не стоїть годинами, а поступово йде, то просто зливова каналізація не справляється з обсягами опадів через їх аномальність і такі проблеми бувають у всьому світі, навіть в найбільш великих і успішних мегаполісах. Якщо ж вода стоїть довго і не зникає, тоді дійсно є проблема із зливовою каналізацією і над цим треба працювати", - написав Білоцерківець на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що в Києві через сильну зливу знову затопило вулиці. У деяких районах столиці вирує злива з градом.
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