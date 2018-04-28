У Кличка презентували промо-ролик київського фіналу Ліги чемпіонів, - ВІДЕО
Відповідне відео було опубліковано у Facebook прес-службою міського голови Києва. Кличко очікує, що на фінал приїдуть не менше 100 тисяч гостей.
"Друзі! Київ готується до великої спортивної події, яку прийматиме вперше, - фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Чекаємо близько 100 тисяч гостей, які відвідають наше місто. Ми разом з послом фіналу Ліги чемпіонів в Україні, головним тренером української футбольної збірної Андрієм Шевченком знялися в промо-ролику Києва. Міста, який ми любимо, для якого працюємо і популяризуєм його", - написав Кличко.
У відеоролику Андрій Шевченко б'є по футбольному м'ячу, який пролітає над видатними та історичними місцями Києва. Зокрема, над одним з мостів столиці, Софійській площі і пам'ятником Богданові Хмельницькому, Поштовою площею і річковим вокзалом, костелом Святого Миколая. За польотом м'яча захоплено спостерігають гості та мешканці Києва. Ловить м'яч на НСК "Олімпійський", де відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів, мер столиці Віталій Кличко. "Чекаємо в Києві", - звертається до вболівальників Віталій Кличко. "Welcome to Kyiv", - запрошує гостей Андрій Шевченко.
Віталій Кличко зазначив, що над створенням відео працювала українська творча група: режисер Юрій Ковальов, оператор Михайло Шашко, продюсером виступив Олексій Москаленко, а музику до ролика написав Фагот (Олег Михайлюта, ТНМК).
На зйомку відео не були витрачені кошти з міського бюджету Києва. Про це заявили в прес-службі мерії.
Нагадаємо, що 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться фінал Ліги чемпіонів, а 24 травня на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського - фінал жіночої версії турніру.
Зазначимо, що єдиним клубом, який представляв Україну в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів був "Шахтар". Донеччани зуміли вийти з групи з "Манчестер Сіті", "Наполі" і Феєноордом", проте в 1/8 фіналу "гірники" не зуміли пройти італійську "Рому".
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