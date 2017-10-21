У КМДА розповіли як буде влаштований рух транспорту у Києві в період зимових свят

З 29 листопада 2017 до 31 січня 2018 року буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду

Новорічно-різдвяні свята у столиці триватимуть з 19 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року в рамках культурно-мистецького проекту "НеоРік на Софії".

Відповідне розпорядження підписано КМДА, чим підтримано ініціативу підприємства об’єднання громадян "Ініціативи столичні" щодо проведення заходу, повідомили у мерії.

"На киян і гостей столиці чекає розважальна програма на трьох локаціях – Софійській і Михайлівській площах, а також Володимирському проїзді", - йдеться у повідомленні.

На період підготовки та проведення заходу з 29 листопада 2017 року до 31 січня 2018 року діятиме обмеження руху транспортних засобів, окрім міського пасажирського транспорту, який працює у звичайному режимі: уздовж Володимирського проїзду (від буд. № 23 на вул. Софійській до Михайлівської площі) та на вул. Володимирській (від Рильського провулку до Володимирського проїзду).

Також з 29 листопада 2017 до 31 січня 2018 року буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду (від вул. Малої Житомирської до Михайлівської площі), та рух усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду (від буд. № 23 на вул. Софіївській до Михайлівської площі) та на вул. Володимирській (від Рильського провулку до Володимирського проїзду):

19 грудня 2017 року ­з 16:00 до 21:00;

31 грудня 2017 року з 20:00 до 3:00 1 січня 2018 року;

1 січня 2018 року з 14:00 до 21:00;

7 січня 2018 року з 12:00 до 15:00.

У роботу маршрутів наземного пішохідного транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить зазначеними вулицями, буде внесено зміни, про що буде повідомлено додатково.