У КМВА пояснили, чому разом зі світлом зникає зв'язок
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
У відомстві зазначають, що обладнанню необхідне постійне живлення. Для того, щоб забезпечити стабільне функціонування, оператори застосовують батареї. В умовах відключення світла вони можуть забезпечити роботу на 4-5 годин.
"Тому, коли електроенергію вимикають надовго, акумулятори не встигають перезарядитись", – зазначають у КМВА.
При цьому найбільш проблемним є функціонування мобільного інтернету, оскільки мережа зазнає значного навантаження при переході абонентів з домашнього Wi-Fi під час відключення електропостачання. Це впливає на швидкість.
"Однак, незважаючи на це, абсолютна більшість українських мереж зв'язку зберігає свою функціональність. Вони дозволяють телефонувати або надсилати SMS", – додають у відомстві.
Раніше повідомлялось, що через ракетні удари рф майже 1,5 млн українців залишилися без світла.
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