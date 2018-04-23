Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У КНДР автобус із туристами впав з мосту, десятки загиблих

Точної кількості загиблих не повідомляють
У північнокорейській провінції Хванхе-Пукто автобус із китайськими туристами впав з мосту, є інформація про десятки загиблих.
У КНДР автобус із туристами впав з мосту, десятки загиблих Фото: nknews.org

"Міністерство закордонних справ Китаю заявляє, що велика кількість китайських туристів загинула та зазнала травм унаслідок великої дорожньо-транспортної пригоди", -  повідомляє The Sun з посиланням на МЗС Китаю. 

Спочатку ЗМІ повідомляли про 30 загиблих, однак пізніше їх кількість не уточнювали, вказуючи лише на "значну кількість жертв серед китайських туристів".

Китайські дипломати у Пхеньяні пізніше опублікували заяву, в якій зазначається, що деталі інциденту наразі перевіряються.

На місці аварії працюють рятувальні служби, постраждалих доправили до лікарні.

Як повідомляється, китайські туристи є одними з найбільших груп відвідувачів Північної Кореї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2018 10:35
ТЕГИ: 252679
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.