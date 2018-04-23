У КНДР автобус із туристами впав з мосту, десятки загиблих

У північнокорейській провінції Хванхе-Пукто автобус із китайськими туристами впав з мосту, є інформація про десятки загиблих.

"Міністерство закордонних справ Китаю заявляє, що велика кількість китайських туристів загинула та зазнала травм унаслідок великої дорожньо-транспортної пригоди", - повідомляє The Sun з посиланням на МЗС Китаю.

Спочатку ЗМІ повідомляли про 30 загиблих, однак пізніше їх кількість не уточнювали, вказуючи лише на "значну кількість жертв серед китайських туристів".

Китайські дипломати у Пхеньяні пізніше опублікували заяву, в якій зазначається, що деталі інциденту наразі перевіряються.

На місці аварії працюють рятувальні служби, постраждалих доправили до лікарні.

Як повідомляється, китайські туристи є одними з найбільших груп відвідувачів Північної Кореї.