CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ північнокорейській провінції Хванхе-Пукто автобус із китайськими туристами впав з мосту, є інформація про десятки загиблих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У КНДР автобус із туристами впав з мосту, десятки загиблих
Точної кількості загиблих не повідомляють
Фото: nknews.org
"Міністерство закордонних справ Китаю заявляє, що велика кількість китайських туристів загинула та зазнала травм унаслідок великої дорожньо-транспортної пригоди", - повідомляє The Sun з посиланням на МЗС Китаю.
Спочатку ЗМІ повідомляли про 30 загиблих, однак пізніше їх кількість не уточнювали, вказуючи лише на "значну кількість жертв серед китайських туристів".
Китайські дипломати у Пхеньяні пізніше опублікували заяву, в якій зазначається, що деталі інциденту наразі перевіряються.
На місці аварії працюють рятувальні служби, постраждалих доправили до лікарні.
Як повідомляється, китайські туристи є одними з найбільших груп відвідувачів Північної Кореї.
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