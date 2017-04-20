У КНДР заявляють, що перетворять США в радіоактивний попіл
Про це повідомляє Reuters з посиланням на газету Трудової партії КНДР "Нодон Сінмун".
У ЗМІ така інформація з’явилась після того, як держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США шукають способи тиску на КНДР через її ядерну програму.
Зокрема в центральному друкованому ЗМІ КНДР опублікували попередження про превентивний ядерний удар по базах США в Південній Кореї і на континентальній частині Америки.
"У разі нашого суперпотужного попереджувального удару будуть повністю і негайно знищені не лише збройні сили американських імперіалістів у Південній Кореї і прилеглих районах, але й континентальна частина США. Вони перетворяться на попіл", - йдеться у виданні.
Зазначимо, у посольстві КНДР в Москві заявили, що Північна Корея завершила розробку ядерної зброї.
Нагадаємо, що військові Південної Кореї і США з 3 по 21 жовтня 2016 візьмуть участь у навчаннях, метою яких - відпрацювати можливу військову операцію проти об'єктів ядерної програми КНДР.
У ніч на п'ятницю, 9 вересня, КНДР провела найбільші у своїй історії ядерні випробування.
У відповідь на це влада Південної Кореї заявила, що розробила план удару по столиці Північної Кореї, який знищить Пхеньян у разі ядерної загрози. Повідомляли, що в разі появи ознак використання КНДР ядерної зброї удар буде завдано по тих районах Пхеньяна, де розташовується північнокорейське керівництво. Місто буде повністю знищене фугасними снарядами і балістичними ракетами.
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