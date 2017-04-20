У КНДР заявляють, що перетворять США в радіоактивний попіл

У Північній Кореї ЗМІ попередили Сполучені Штати Америки про "суперпотужний попереджувальний удар".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на газету Трудової партії КНДР "Нодон Сінмун".

У ЗМІ така інформація з’явилась після того, як держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США шукають способи тиску на КНДР через її ядерну програму.

Зокрема в центральному друкованому ЗМІ КНДР опублікували попередження про превентивний ядерний удар по базах США в Південній Кореї і на континентальній частині Америки.

"У разі нашого суперпотужного попереджувального удару будуть повністю і негайно знищені не лише збройні сили американських імперіалістів у Південній Кореї і прилеглих районах, але й континентальна частина США. Вони перетворяться на попіл", - йдеться у виданні.

Зазначимо, у посольстві КНДР в Москві заявили, що Північна Корея завершила розробку ядерної зброї.