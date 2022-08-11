У КНДР заперечують постачання озброєнь рф – ЗМІ

Північна Корея заявила, що ніколи не постачала росії зброю і не планує цього робити.

Про це в понеділок, 7 листопада, заявило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), повідомляє Reuters.

"Ми ще раз ясно даємо зрозуміти, що у нас ніколи не було угод зі зброєю з росією і що ми не маємо планів робити це в майбутньому", – йдеться в повідомленні.

Так у КНДР прокоментували слова координатора з комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, який заявив, що Північна Корея на початку осені направила до росії значні партії артилерійських снарядів для війни в Україні.

Після цього влада США заявила, що вивчатиме можливості введення нових санкцій проти КНДР. Ні москва, ні Пхеньян офіційно такі постачання не підтверджували.

Згідно з розвідувальними даними, боєприпаси нібито вирушають до країн Близького Сходу чи Північної Африки, але насправді призначаються для росії.

Відомо, що КНДР підтримує росію у повномасштабній війні в Україні: вона визнала правосуб'єктність терористичних утворень "ЛДНР" та анексію українських територій, а також голосувала проти резолюцій із засудженням російської агресії.

Перед цим газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані розвідки США повідомила, що рф "у розпачі" купує мільйони снарядів і ракети у Північної Кореї.

Раніше також повідомлялось, що КНДР імітувала ядерні удари по Південній Кореї.