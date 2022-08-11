RSS
НОВИНИ

У КНДР заперечують постачання озброєнь рф – ЗМІ

Північна Корея заявила, що ніколи не постачала росії зброю і не планує цього робити.
У КНДР заперечують постачання озброєнь рф – ЗМІ Фото: Укрінформ

Про це в понеділок, 7 листопада, заявило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), повідомляє Reuters.

"Ми ще раз ясно даємо зрозуміти, що у нас ніколи не було угод зі зброєю з росією і що ми не маємо планів робити це в майбутньому", – йдеться в повідомленні.

Так у КНДР прокоментували слова координатора з комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, який заявив, що Північна Корея на початку осені направила до росії значні партії артилерійських снарядів для війни в Україні.

Після цього влада США заявила, що вивчатиме можливості введення нових санкцій проти КНДР. Ні москва, ні Пхеньян офіційно такі постачання не підтверджували.

Згідно з розвідувальними даними, боєприпаси нібито вирушають до країн Близького Сходу чи Північної Африки, але насправді призначаються для росії.

Відомо, що КНДР підтримує росію у повномасштабній війні в Україні: вона визнала правосуб'єктність терористичних утворень "ЛДНР" та анексію українських територій, а також голосувала проти резолюцій із засудженням російської агресії.

Перед цим газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані розвідки США повідомила, що рф "у розпачі" купує мільйони снарядів і ракети у Північної Кореї.

Раніше також повідомлялось, що КНДР імітувала ядерні удари по Південній Кореї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2022 08:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
За час роботи в КДБ, путін навчився "брехати" і мислити як терорист. Тож він залякує та маніпулює – ексрозвідники США

За час роботи в КДБ, путін навчився "брехати" і мислити як терорист. Тож він залякує та маніпулює – ексрозвідники США

Норвегія взялася за бізнес-династію Якуніних. Вплив цього путінського клану на Україну приховується ретельніше інших

Норвегія взялася за бізнес-династію Якуніних. Вплив цього путінського клану на Україну приховується ретельніше інших

Херсонський напрямок. Долю війни вирішує здатність країни виробляти чи отримувати озброєння – Філліпс О’Брайен

Херсонський напрямок. Долю війни вирішує здатність країни виробляти чи отримувати озброєння – Філліпс О’Брайен

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Найуспішніший та скандальний нестримний форвад із топ-100. До 70-річчя Олега Блохіна

Найуспішніший та скандальний нестримний форвад із топ-100. До 70-річчя Олега Блохіна

Повітряна війна росії з Україною. російські літаки падають бо …путін – Том Купер

Повітряна війна росії з Україною. російські літаки падають бо …путін – Том Купер

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Дайте. Україні. Більше. Зброї. Негайно! Як допомогти Україні відновитися – Ендрю Міхта

Дайте. Україні. Більше. Зброї. Негайно! Як допомогти Україні відновитися – Ендрю Міхта

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Популярність популістів. Як Україна впливає на виборчі процеси у світі

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв'янського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.