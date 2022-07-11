НОВИНИКитай продемонстрував новітній військовий безпілотний літальний апарат, який отримав назву Wing Loong-3.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У КНР продемонстрували безпілотник, здатний нести більше 2 тонн ракет
Джерело: armyrecognition.com
Про це пише NHK.
Вперше дрон продемонстрували напередодні відкриття найбільшого у Китаї авіаційного шоу в провінції Гуандун на півдні країни.
Дальність дії БПЛА становить більше 10 тисяч кілометрів. Як відзначають китайські ЗМІ, апарат можна використовувати для розвідки й бойових операцій, оскільки він здатний нести більше ніж 2 тонни ракет.
Китай ймовірно демонструє США масштаби своїх військових операцій в умовах напруженості, яка утворилась навколо Тайваню, пише видання.
Раніше повідомлялось, що Китай на Радбезі ООН закликав захистити цивільну інфраструктуру в Україні від обстрілів.
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07 11 2022 17:06 МЕДІА
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