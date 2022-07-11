У КНР продемонстрували безпілотник, здатний нести більше 2 тонн ракет

Китай продемонстрував новітній військовий безпілотний літальний апарат, який отримав назву Wing Loong-3.

Про це пише NHK.

Вперше дрон продемонстрували напередодні відкриття найбільшого у Китаї авіаційного шоу в провінції Гуандун на півдні країни.

Дальність дії БПЛА становить більше 10 тисяч кілометрів. Як відзначають китайські ЗМІ, апарат можна використовувати для розвідки й бойових операцій, оскільки він здатний нести більше ніж 2 тонни ракет.

Китай ймовірно демонструє США масштаби своїх військових операцій в умовах напруженості, яка утворилась навколо Тайваню, пише видання.

Раніше повідомлялось, що Китай на Радбезі ООН закликав захистити цивільну інфраструктуру в Україні від обстрілів.