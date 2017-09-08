У Коблево на базі відпочинку отруїлися 18 дітей із Києва
"Надійшла інформація про груповий випадок захворювання дітей з ознаками харчового отруєння. За оперативними даними, по медичну допомогу звернулися 18 дітей із Києва віком 9-12 років, які відпочивали на одній із баз відпочинку в Коблево. Всіх їх оперативно було доставлено в інфекційне відділення Березанської центральної районної лікарні, де їм надали невідкладну медичну допомогу", - пише у Facebook заступник голови Миколаївської ОДА Віталій Кіндратів.
За попередніми висновками лікарів, у дітей було діагностовано ротавірусну інфекцію, яку міг спровокувати склад води в басейні. Стан хворих не важкий.
Видання "НикВести" пише, що отруєння сталося на Коблевській базі відпочинку "Вінниця".
Під час обговорення проблеми на нараді в ОДА з'ясувалося, що діти ще в день заїзду відмовилися від харчування в їдальні бази "Вінниця" і брали їжу в іншому місці. "Це група дітей, яка займається танцями. Вони проплатили лише проживання, а харчування було в іншому місці. Договір на харчування вони не укладали. Проводимо лабораторні аналізи, щоб дізнатися причину", - сказав голова Березанської райдержадміністрації Сергій Танасов.
Нагадаємо, що в Бердянську Запорізької області з табору госпіталізовано 30 дітей з харчовим отруєнням. Як розповіла директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Клименко, дитячий оздоровчий санаторій "Блакитний" в Бердянську, на території якого створили імпровізований табір і де отруїлися діти, працював незаконно.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, включно з Міністерством внутрішніх справ, вжити заходи за фактом масового отруєння дітей у Бердянську.
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