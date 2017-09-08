Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Коблево на базі відпочинку отруїлися 18 дітей із Києва

У дітей було діагностовано ротавірусну інфекцію, яку міг спровокувати склад води в басейні
У курортному селищі Коблево (Миколаївська область) 18 дітей віком від 9 до 12 років госпіталізовано з ознаками харчового отруєння.
У Коблево на базі відпочинку отруїлися 18 дітей із Києва Фото: з відкритих джерел

"Надійшла інформація про груповий випадок захворювання дітей з ознаками харчового отруєння. За оперативними даними, по медичну допомогу звернулися 18 дітей із Києва віком 9-12 років, які відпочивали на одній із баз відпочинку в Коблево. Всіх їх оперативно було доставлено в інфекційне відділення Березанської центральної районної лікарні, де їм надали невідкладну медичну допомогу", - пише у Facebook заступник голови Миколаївської ОДА Віталій Кіндратів.

За попередніми висновками лікарів, у дітей було діагностовано ротавірусну інфекцію, яку міг спровокувати склад води в басейні. Стан хворих не важкий.

Видання "НикВести" пише, що отруєння сталося на Коблевській базі відпочинку "Вінниця".

Під час обговорення проблеми на нараді в ОДА з'ясувалося, що діти ще в день заїзду відмовилися від харчування в їдальні бази "Вінниця" і брали їжу в іншому місці. "Це група дітей, яка займається танцями. Вони проплатили лише проживання, а харчування було в іншому місці. Договір на харчування вони не укладали. Проводимо лабораторні аналізи, щоб дізнатися причину", - сказав голова Березанської райдержадміністрації Сергій Танасов.

Нагадаємо, що в Бердянську Запорізької області з табору госпіталізовано 30 дітей з харчовим отруєнням. Як розповіла директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Клименко, дитячий оздоровчий санаторій "Блакитний" в Бердянську, на території якого створили імпровізований табір і де отруїлися діти, працював незаконно.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, включно з Міністерством внутрішніх справ, вжити заходи за фактом масового отруєння дітей у Бердянську.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 08 2017 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.