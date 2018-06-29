У Кольченка вилучають пошту не російською мовою
"Зараз продовжую перебувати в медсанчастині колонії міста Копейськ. Умови утримання в палаті медсанчастини не змінилися. Я продовжую приймати їжу під контролем. Персонал медчастини перевіряє в мене після кожного прийому їжі тиск, температуру, пульс, проводять зваження. Моя сьогоднішня вага 63 кілограми, почуваюся нормально", - написав Кольченко.
Політв’язень також розповів, що розписується під спеціальними актами про те, що в нього вилучають пошту не російською мовою. За його словами, раніше йому не повідомляли, що вилучають пошту.
"Я вже підписав більше 10 таких актів. Мені пояснюють, що кореспонденцію іноземною мовою не передають, бо немає перекладу на російську. В колонію Копейська я прибув, як вважає адміністрація, як громадянин Росії. В особистій справі є паспорт громадянина Росії на моє ім’я, але в отриманні паспорта я розписуватися відмовився, адже вважаю себе українцем", - сказав Кольченко.
Як повідомляв iPress.ua, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, заявив, що припиняє голодування.
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