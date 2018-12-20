У коледжі Нідерландів застрелили 16-річну дівчину

У місті Роттердам (Нідерланди) на території коледжу була застрелена 16-річна дівчина.

"Хумейра Оз була атакована на парковці для велосипедів у Роттердамському коледжі дизайну незабаром після того, як її уроки закінчилися", - повідомляє BBC.

Був заарештований 31-річний чоловік, імовірно турок. За словами однокласниць, дівчина розлучилася з ним деякий час назад і скаржилася на те, що він погрожував їй. Через це в школу дівчину супроводжував батько.

Поліція підтвердила, що вона знала підозрюваного, але не повідомила ніяких подробиць.

Пара познайомилася у Facebook два роки тому. Через рік сім'я подала скаргу на хлопця і він нещодавно отримав дворічний тюремний термін. Прокурори підтвердили, що підозрюваний нещодавно був засуджений і перебував під наглядом.

Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.

Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.