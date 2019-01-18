У Коломойського знайшли активи в США

Український олігарх Ігор Коломойський має активи у США, вартість яких може сягати сотень мільйонів доларів.

Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скуповування тутешніх активів Optima витратила близько $250 млн, повідомляє видання "Новое время".

Основний з них - готель Westin на 472 кімнати: Optima купила його у 2011-му за $9 млн в одного з осколків збанкрутілого під час фінансової кризи американського банку Lehman Brothers. У реконструкцію готелю Коломойський з партнерами вклали $64,5 млн.

Там само у Клівленді 19-річний син Коломойського Григорій грає у баскетбольній команді Vikings місцевого університету.

Інвестиційні партнери Коломойського у США - це Мордехай Корф (Мотті) і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.

Разом вони інвестували в такі активи, як нерухомість у Клівленді, сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, завод з виробництва засобів для очищення сталі Felman Productions у Вірджинії, а також низка переробних підприємств, розташованих по всій Америці. При цьому Лейбер навіть входить до наглядової ради "Укрнафти", де міноритарною часткою володіє Коломойський.