У Коломойського знайшли активи в США
Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скуповування тутешніх активів Optima витратила близько $250 млн, повідомляє видання "Новое время".
Основний з них - готель Westin на 472 кімнати: Optima купила його у 2011-му за $9 млн в одного з осколків збанкрутілого під час фінансової кризи американського банку Lehman Brothers. У реконструкцію готелю Коломойський з партнерами вклали $64,5 млн.
Там само у Клівленді 19-річний син Коломойського Григорій грає у баскетбольній команді Vikings місцевого університету.
Інвестиційні партнери Коломойського у США - це Мордехай Корф (Мотті) і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.
Разом вони інвестували в такі активи, як нерухомість у Клівленді, сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, завод з виробництва засобів для очищення сталі Felman Productions у Вірджинії, а також низка переробних підприємств, розташованих по всій Америці. При цьому Лейбер навіть входить до наглядової ради "Укрнафти", де міноритарною часткою володіє Коломойський.
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