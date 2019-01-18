Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Коломойського знайшли активи в США

Інвестиційні партнери олігарха у США - вихідці з єврейської громади Флориди
Український олігарх Ігор Коломойський має активи у США, вартість яких може сягати сотень мільйонів доларів.
У Коломойського знайшли активи в США Фото:epravda.com.ua

Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скуповування тутешніх активів Optima витратила близько $250 млн,  повідомляє видання "Новое время".

Основний з них - готель Westin на 472 кімнати: Optima купила його у 2011-му за $9 млн в одного з осколків збанкрутілого під час фінансової кризи американського банку Lehman Brothers. У реконструкцію готелю Коломойський з партнерами вклали $64,5 млн.

Там само у Клівленді 19-річний син Коломойського Григорій грає у баскетбольній команді Vikings місцевого університету.

Інвестиційні партнери Коломойського у США - це Мордехай Корф (Мотті) і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.

Разом вони інвестували в такі активи, як нерухомість у Клівленді, сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, завод з виробництва засобів для очищення сталі Felman Productions у Вірджинії, а також низка переробних підприємств, розташованих по всій Америці. При цьому Лейбер навіть входить до наглядової ради "Укрнафти", де міноритарною часткою володіє Коломойський.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2019 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.