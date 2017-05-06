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У Коломиї стався конфлікт між греко-католиками і православними Московського патріархату, - ВІДЕО

Греко-католики влаштували мітинг під храмом
4 червня в Коломиї виник конфлікт між віруючими Української греко-католицької церкви та Української православної церкви Московського патріархату навколо будівлі однієї з церков.
У Коломиї стався конфлікт між греко-католиками і православними Московського патріархату, - ВІДЕО Фото: ntktv.ua

Як повідомляє місцевий телеканал НТК, йдеться про дерев'яну Благовіщенську церкву 17 століття. Активісти УГКЦ прийшли до будівлі церкви й організували там мітинг, під час якого заявили права на неї. Нібито раніше тут правили саме греко-католики, але за часів Радянського Союзу церква відійшла православним.

Місцева громада і священики намагалися переконати віруючих УПЦ вийти з-під Московського патріархату. Ті, своєю чергою, висловили обурення такою пропозицією.

У підсумку священики УПЦ МП дозволили УГКЦ зайти в храм і відслужити там літургію.

Нагадаємо, що раніше парафіяни Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви Московського патріархату влаштували бійку на сесії Ужгородської міської ради.

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05 06 2017 14:08
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