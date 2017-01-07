У Коломиї в суді побили священика Благовіщенського храму
29 червня 2017 в Коломийському районному суді відбувся розгляд справи щодо бездіяльності міліції та протиправних дій учасників рейдерського захоплення храму Української Православної Церкви на Свято Трійці, - повідомляється на сайті УПЦ, інформують "Українські новини".
Судом було винесене рішення, згідно з яким скаргу товариства Благовіщенського храму задовольнили. Однак, під час судового розгляду представники УГКЦ, організацій "Правий сектор" і "Чорна сотня" вели себе агресивно і застосували фізичну силу по відношенню до парафіян церкви.
Як зазначають у єпархії, у державному закладі і в присутності представників поліції на адресу парафіян Благовіщенського храму постійно звучали образи і погрози фізичної розправи. Зокрема, коли присутні на засіданні православні віруючі знімали на відео погрози та спроби тиску з боку греко-католицьких священиків і їх прихильників, на адресу двох парафіян була застосована фізична сила, на що начальник поліції Остап Білейчук зовсім не зреагував.
Під час судового засідання православні віруючі не раз просили представників поліції, які перебували у будівлі суду, втрутитися в ситуацію, на що начальник поліції відповідав відмовою, аргументуючи тим, що це можливо тільки на прохання судді.
Також після судового засідання в приміщенні суду був побитий священик Благовіщенського храму прот. Віталій Димнич.
В єпархії повідомляють, що "всі без винятку незаконні дії органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, священнослужителів Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ і їх прихильників будуть оскаржуватися у встановленому законом порядку. Незважаючи на будь-які їхні дії, тиск, погрози парафіяни Благовіщенського храму не мають наміру відмовлятися від своєї віри і продовжувати стояти за православне віросповідання і свій храм".
Нагадаємо, 4 червня в Коломиї виник конфлікт між віруючими Української греко-католицької церкви та Української православної церкви Московського патріархату навколо будівлі однієї з церков.
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