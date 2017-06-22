У колонії в Сумській області сталася масова бійка, загинув ув'язнений
Про це повідомляє Шостка.INFO.
За інформацією першого заступника керівника Шосткинської місцевої прокуратури Павла Моісеєнка, близько 4:00 засуджені з одного барака (їх було приблизно 30 чол.) зламали замки, відкрили двері і увірвалися в сусідній барак.
"Вони побили 4 засуджених. Один з потерпілих згодом помер від отриманих травм. Двоє в'язнів були доставлені в ЦРЛ, їхньому життю нічого не загрожує. Після бійки засуджені розійшлися, ніхто із співробітників колонії не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Павло Моісеєнко повідомив, що загиблий відбував термін за вбивство і в грудні цього року мав звільнитися.
Відкрито кримінальне провадження за статтею "Завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть". На місці події працюють співробітники прокуратури, поліції, Державної пенітенціарної служби, судмедексперти.
"Ситуація в колонії контрольована. Спецназ у ШВК-66 не вводився", - сказав Павло Моісеєнко.
Як повідомлялося, організатора нападу на Чорновол знайшли повішеним у СІЗО.
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