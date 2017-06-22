Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У колонії в Сумській області сталася масова бійка, загинув ув'язнений

Загиблий відбував термін за вбивство і в грудні цього року мав звільнитися
У виправній колонії у Шостці Сумської області рано вранці 22 червня відбулася масова бійка, в результаті якої загинув один ув'язнений.
У колонії в Сумській області сталася масова бійка, загинув ув Фото: megatechnews.com

Про це повідомляє Шостка.INFO.

За інформацією першого заступника керівника Шосткинської місцевої прокуратури Павла Моісеєнка, близько 4:00 засуджені з одного барака (їх було приблизно 30 чол.) зламали замки, відкрили двері і увірвалися в сусідній барак.

"Вони побили 4 засуджених. Один з потерпілих згодом помер від отриманих травм. Двоє в'язнів були доставлені в ЦРЛ, їхньому життю нічого не загрожує. Після бійки засуджені розійшлися, ніхто із співробітників колонії не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Павло Моісеєнко повідомив, що загиблий відбував термін за вбивство і в грудні цього року мав звільнитися.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть". На місці події працюють співробітники прокуратури, поліції, Державної пенітенціарної служби, судмедексперти.

"Ситуація в колонії контрольована. Спецназ у ШВК-66 не вводився", - сказав Павло Моісеєнко.

Як повідомлялося, організатора нападу на Чорновол знайшли повішеним у СІЗО.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2017 22:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.