У Колумбії повстанці викрали двох журналістів з Нідерландів

Члени ліворадикальної організації Армія національного визволення (ELN) викрали двох журналістів з Нідерландів на північному сході Колумбії.

Телевізійний журналіст Дерк Йоханнес Болт і оператор Еуджинио Ернест Марі були викрадені під час роботи у місті Ель-Тарра в Північному Сантандері, який на кордоні з Венесуелою, інформує Reuters.

МЗС Нідерландів заявив, що віддає цій справі "найвищий пріоритет". Військові почали пошуки зниклих журналістів.

За даними агентства Reuters, дві тисячі осіб входять до складу Армії національного визволення. ELN є другою за чисельністю збройною повстанською організацією в країні після Революційних збройних сил Колумбії (FARC).