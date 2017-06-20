У Колумбії повстанці викрали двох журналістів з Нідерландів
Телевізійний журналіст Дерк Йоханнес Болт і оператор Еуджинио Ернест Марі були викрадені під час роботи у місті Ель-Тарра в Північному Сантандері, який на кордоні з Венесуелою, інформує Reuters.
МЗС Нідерландів заявив, що віддає цій справі "найвищий пріоритет". Військові почали пошуки зниклих журналістів.
За даними агентства Reuters, дві тисячі осіб входять до складу Армії національного визволення. ELN є другою за чисельністю збройною повстанською організацією в країні після Революційних збройних сил Колумбії (FARC).
Нагадаємо, що колишній нардеп Єгор Фірсов 6-го червня повідомив, що журналіст і письменник Станіслав Васін зник безвісти в Донецьку.
Згодом виявилося, що справжнє ім'я журналіста, який зник в Донецьку, - Станіслав Асєєв.
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