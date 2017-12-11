У Колумбії прооперували слона через тріснутий бивень

В цьому процесі брали участь 30 людей

Зоопарк у колумбійському місті Барранкілья успішно прооперував п'ятитонного африканського слона. Його раніше тримали на ранчо, яке належало наркоторговцям.

Слона на ім'я Тантор, у якого був тріснутий бивень, занурили у сон на три години. В цьому процесі брали участь 30 людей.

Гроші на операцію вартістю понад 8,5 тисяч доларів збирали більше сотні людей, пише "ВВС Україна".

Поліція була змушена перекрити дорогу біля зоопарку, аби встановити кран на випадок, якби слона довелося піднімати під час процедури.

Операцію мали зробити ще два роки тому, коли Тантор пошкодив бивень. Але її затримали через брак спеціального анестетика, який застосовується для великих хребетних.

Для операції спроектували і побудували спеціальне одонтологічне обладнання.

Тантора привезли у зоопарк в Барранкільї 1991 року.

Його виявило колумбійське Національне агентство з протидії обігу наркотиків на ранчо наркоторговців. Разом зі слоном там були й інші незаконно куплені тварини.

Вважають, що Тантору близько 50 років.

Як повідомляв iPress.ua, минулого місяця у Бангладеш дикі слони атакували табір біженців мусульман рохінджа, в результаті чого загинули чотири людини.