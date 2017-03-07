У Колумбії влада дозволила одружитися трьом чоловікам

Церемонія, запланована на найближчі місяці, стане першим легалізованим союзом трьох чоловіків у країні і, можливо, у світі

У Колумбії влада дозволила узаконити стосунки трьох чоловіків.

Віктор Хуго Прада, Мануель Бермудез та Алехандро Родрігез підписали документ про укладення "особливого родового союзу", повідомляє The Guardian.

"Ми хочемо зробити те, що є інтимним, публічним. У нас немає причин приховувати це. Ми просто допомагаємо людям усвідомити, що існують різні види любові та різні види сім'ї", - каже наймолодший з трьох чоловіків, 23-річний Віктор.

Коли нотаріус у Медельіні підписав документи минулого місяця, оформляючи союз між Прада, Мануелем Бермудесом та Алехандро Родрігесом, місцеві газети оголосили це першим трьохстороннім гей-шлюбом.

Проте, в юридичному сенсі це не є шлюбом, за словами Герман Рінкон-Перпетті, адвоката, який склав цей документ: "За законом Колумбії шлюб є між двома людьми, тому нам довелося вигадати нове слово: особливий родовий союз".

Нагадаємо, що парламент Німеччини 30 червня більшістю голосів схвалив законопроект, який передбачає повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів.