У Колумбії влада дозволила одружитися трьом чоловікам
Віктор Хуго Прада, Мануель Бермудез та Алехандро Родрігез підписали документ про укладення "особливого родового союзу", повідомляє The Guardian.
"Ми хочемо зробити те, що є інтимним, публічним. У нас немає причин приховувати це. Ми просто допомагаємо людям усвідомити, що існують різні види любові та різні види сім'ї", - каже наймолодший з трьох чоловіків, 23-річний Віктор.
Коли нотаріус у Медельіні підписав документи минулого місяця, оформляючи союз між Прада, Мануелем Бермудесом та Алехандро Родрігесом, місцеві газети оголосили це першим трьохстороннім гей-шлюбом.
Проте, в юридичному сенсі це не є шлюбом, за словами Герман Рінкон-Перпетті, адвоката, який склав цей документ: "За законом Колумбії шлюб є між двома людьми, тому нам довелося вигадати нове слово: особливий родовий союз".
Нагадаємо, що парламент Німеччини 30 червня більшістю голосів схвалив законопроект, який передбачає повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів.
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