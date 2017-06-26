У Колумбії затонуло судно зі 150 туристами на борту

На північному заході Колумбії в результаті корабельної аварії загинули щонайменше дев'ять людей.

Чотирипалубне прогулянкове судно зазнало аварії на водосховищі Пеньоль, що розташоване біля туристичного міста Гуатапе, - повідомляє BBC.

Судячи з відеозапису корабельної аварії, опублікованому в Твіттері видання Noticias Caracol, судно занурилося під воду наполовину за півхвилини.

На відео можна розгледіти, як люди вистрибують з тонучого судна. На допомогу їм підійшли кілька невеликих човнів. Близько 28 осіб залишаються зниклими безвісти.

Військово-повітряні сили країни ведуть рятувальну операцію.

Капітан пожежної служби Луїс Бернардо Моралес, який бере участь в рятувальній операції, повідомив, що судно зазнало аварії, перебуваючи зовсім недалеко від порту.

Фото:REUTERS

"Ми не знаємо, чи була причиною затоплення судна технічна несправність, чи було це перевантаження або щось пов'язане з течіями", - сказав він агентству Франс-прес.

Гуатапе - це муніципалітет на півночі Колумбії, на території департаменту Антіокія. Місто знаходиться в 400 кілометрах від столиці Колумбії Боготи.

Фото:REUTERS

Це популярний в Колумбії курорт, відомий своїми водними видами спорту та іншими активними видами відпочинку.

Нагадаємо, у результаті зіткнення прогулянкової яхти і риболовецького катера в Керченській протоці 10 червня загинули двоє людей.