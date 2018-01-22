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У Колумбії зсув зніс пасажирський автобус у прірву: щонайменше 13 загиблих

Автобус не втримався на дорозі через зсув
У неділю, 21 січня, на південному заході Колумбії зсув, що зійшов з гори, зніс пасажирський автобус у прірву, загинули щонайменше 13 осіб
У Колумбії зсув зніс пасажирський автобус у прірву: щонайменше 13 загиблих Фото: ЕРА

Про це передає Reuters з посиланням на агентство з надзвичайних ситуацій, відповідальне за надання допомоги при стихійних лихах.

Згідно з повідомленням, подія сталася в неділю, 21 січня, у колумбійській провінції Наріно.

Як передає газета El Tiempo з посиланням на місцеву поліцію, зсув зійшов між містами Пасто і Тумако на відрізку траси, який називають "ніс диявола". Видання повідомляє, що серед загиблих пасажирів було шестимісячне немовля.

"Автобус не втримався на дорозі через зсув", - сказали в поліції.

Нагадаємо, у східній турецькій провінції Муш 19 січня перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого загинули 11 та 46 людей дістали поранення.

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22 01 2018 07:24
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