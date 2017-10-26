У колишніх керівників банку "Капітал" проходять обшуки у справі Клименка

Клименка підозрюють у завданні матеріальної шкоди державі у великому розмірі та у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах

Головна військова прокуратура проводить обшуки у екс-керівників банку "Капітал" у справі екс-міністра Олександра Клименка.

26 жовтня слідчі проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал", та місцем розташування офісних приміщень, які використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер", повідомляє ГПУ.

За даними слідства, впродовж 2011-2013 років саме завдяки банку "Капітал" здійснювались грошові перерахування, "направлені на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані "податкові майданчики" та забезпечувалось переведення грошей з іноземних країн на банківські рахунки підконтрольних Клименку підприємств (група "Юнісон").

"На причетність у вчинених Клименком злочинах наразі перевіряються колишні службові особи банку "Капітал" та його кінцевий власник громадянин Е., який, окрім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю", – йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

За даними слідчих, особи банку "Капітал" за вказівкою його кінцевого власника забезпечили "знищення всієї банківської інформації, яка зберігалась на комп’ютерних носіях".

Завдяки тісній співпраці з Департаментом захисту економіки Нацполіції слідство встановило "місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку "Капітал" і здобуто неспростовні докази функціонування злочинної організації".

Також слідчі проводять обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ "Капітал", який є батьком одного із народних депутатів України.

"Зазначені обшуки жодним чином не пов’язані з політичною діяльністю вказаного народного депутата", – запевняє ГПУ.

Нагадаємо, що Зазначимо, що у справі щодо злочинної організації податківців часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка вже було арештовано майна на 90 млн грн.

Головна військова прокуратура у липні цього року разом із Національною поліцією провела 183 обшуки в приміщеннях, які належать Клименку.

Зокрема 46 фігурантам було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, дев'ять осіб залишаються під вартою, 18 - під заставою.

Згодом, в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму $12 млрд.