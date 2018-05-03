У компанії Косюка прокоментували вечірку в Куршавелі

Позаштатний радник президента України Юрій Косюк був у Куршавелі як гість на дні народженні іншої людини.

"Дійсно, Юрій Косюк був на гірськолижному курорті Франції у якості запрошеного гостя на дні народженні іншої людини - колеги та друга. Пан Косюк жодним чином не оплачував цей захід, оскільки це було приватне свято іншої особи", - заявили в прес-службі компанії "Миронівський хлібопродукт", передає УНН.

Раніше Inforesist та Жизнь з посиланням на відео викладене в соціальних мережах повідомили, що Юрій Косюк влаштував розкішну вечірку в ресторані La Mangeori в Куршавелі, Франція.

На відео видно як Косюк голосно співає гімн під час виносу шампанського. Гість Косюка на вечірці та автор даного відео прокоментував: "В країні криза, слава Україні".

Нагадаємо, що в 2017 році компанія Юрія Косюка отримала 1,4 млрд грн дотацій із державного бюджету, що складає 30% всіх дотацій виділених на агропромисловість. В свою чергу Косюк написав статтю, у якій вважає отримання ним дотацій з бюджету абсолютно справедливим.

У 2017 році компанія Косюка "Миронівський хлібопродукт" виплатила 2,2 млрд грн дивідендів власникам. Всього за період із січня по вересень 2017 року чистий прибуток Миронівського хлібопродукту склав 7 млрд грн.

З 2018 року вступили в дію обмеження в 150 млн грн на групу пов’язаних компаній по програмі дотацій, по якій Косюк отримував найбільше коштів. У відповідь уряд скасував будь-які витрати по даній програмі направивши натомість кошти на програму підтримки тваринництва.

Сума дотацій по програмі підтримки тваринництва виросла в 23 рази порівняно з 2017 роком до 4 млрд грн. В 2018 році уряд відніс птахівництво до тваринництва, чого не було в 2017 році. Також запроваджені нові програми дотацій які дозволять Косюку компенсувати до 1 млрд грн затрат на будівництво птахофабрик, включаючи затрати попередніх років.

Наразі уряд уже затвердив перелік витрат та направив їх на погодження Комітету Верховної Ради з питань бюджету.