У компанії Новинського знову обшуки

В офісах Smart Energy і в квартирах менеджерів по всій Україні йдуть обшуки

В п'ятницю в офісах компанії Smart Energy та квартирах її менеджерів проходять обшуки.

"У нас в офісах Smart Energy і в квартирах менеджерів по всій Україні (Київ, Харків, Полтавська обл. та ін.) йде обшук", - повідомив прес-секретар "Смарт-Холдингу" Євген Загорулько.

Він також повідомив про блокування господарської діяльності компанії.

"Це продовження справи про так звану "фіктивність" Smart Energy. Одна з компаній Групи Smart Energy - Укргазвидобуток- врізана безпосередньо до харківського газового кільця. Блокування її госпдіяльності може привести до зупинки видобутку і передачі газу, зниження тиску в системі і паралізувати місто-мільйонник на всю зиму", - додав він.

"Смарт Енерджі" - керуюча компанія у складі групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського, відповідає за розвиток проектів у сфері видобутку вуглеводнів і альтернативної енергетики.

Нагадаємо, в серпні Генеральна прокуратура в черговий раз проводила обшуки на суднобудівних підприємствах у Херсоні й Миколаєві, а також у центральному офісі "Смарт-Холдингу" та квартирах співробітників.

Раніше, Верховна Рада України проголосувала за зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності депутата "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.